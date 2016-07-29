شاهد| يلدريم: إغلاق الثكنات المشاركة في محاولة الانقلاب

قرر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إغلاق جميع الثكنات العسكرية التي انطلقت منها دبابات ومروحيات مقاتلة – خلال محاولة الانقلاب الفاشلة – في مدينتي إسطنبول وأنقرة.

وأضاف في كلمة أذيعت على الهواء مباشرة من مكان قرب قاعدة أقينجي الجوية إلى الشمال من أنقرة والتي كانت مركزا لمنفذي الانقلاب مساء 15 من يوليو/تموز "سنغلق كل الثكنات التي أرسلت دبابات.

وشدد على أن وظيفة الدبابات والطائرات هي لحماية الحدود والبلاد من العدو الموجود بالخارج، وليس للوجود في المدن.

وأشار إلى أنه سيتم تجهيز هذه الثكنات لتصبح أماكن يقضي فيها الزوار أوقاتًا جميلة، مشيرا إلى أن يوم 15 من يوليو/تموز سيكون يوم الاستقلال الثاني لتركيا، وبرهان على وحدة الشعب التركي.

