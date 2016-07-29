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شاهد: والد جندي أمريكي مسلم يهاجم ترامب

29/7/2016

هاجم والد جندي أمريكي مسلم قتل في العراق منذ 12 عاما مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وقُتل الجندي الأمريكي همايون خان في انفجار سيارة مفخخة حينما كان يحرس بوابة قاعدته العسكرية في العراق عام 2004.

وظهر خيزر خان والد الجندي في مؤتمر جماهيري لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون الخميس في فيلاديلفيا  وهاجم "ترامب" قائلاً له: "هل قرأت دستور الولايات المتحدة الأمريكية؟ سأكون مسروراً أن أعطيك نسختي، لتبحث عن كلمات الحرية، وحماية القانون للجميع. اذهب إلى مقابر أرلينغتون، انظر إلى القبور هناك، تضمّ نخبة الوطنيين الذين دافعوا عن أميركا، من كل الأعراق والأديان". وتابع: "أنت يا ترامب لم تضحِ بشيء ولم تضحِ بأحد من أحبائك".

المصدر : الجزيرة مباشر
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