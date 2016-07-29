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شاهد: "كابتن ماجد" في مباراة بين توتنهام وأتلتيكو مدريد

29/7/2016

ربما لم يعد مسلسل الرسوم المتحركة الشهير" كابتن ماجد" يعرض على شاشات التلفزيون لكن "ماجد ورفاقه" مازالت أساليبهم في كرة القدم حاضرة حتى الآن.

في مباراة ودية بين فريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وصيف بطل دوري أبطال أوربا بملبورن الأسترالية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، سدد لاعبا توتنهام جوش أونوماه وزميله يانسن ركلة على طريق الكابتن ماجد حيث تمكن اللاعبان من تسديد كرة مشتركة بطريقة فريدة من نوعها صوب مرمى أتلتيكو مدريد خلال المباراة، بعدما وضع كل من اللاعبين أونوماه ويانسن قدمه على الكرة وأطلقا معاً كرة قوية ارتطمت بالعارضة.

التسديدة شبيهة تماما بتسديدات مشابهة للشخصيتين الكرتونيتين الشهيرتين في "الكابتن ماجد وزميله ياسين.

وسلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة " Oliver y Benji" أو ما عرف عربيا بـ" كابتن ماجد" والتي ابتكرهاالمصمم الياباني يويتشي تاكاهاشي في ثمانينيات القرن الماضي وحققت انتشارا واسعا في العالم.

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