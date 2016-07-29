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شاهد ـ أردوغان: على أمريكا أن تلزم حدودها

29/7/2016

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات مسؤول أمريكي رفيع، قال فيها إن سجن ضباط انقلابيين كانت واشنطن على تواصل معهم، قد يؤثر على مكافحة تنظيم الدولة.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي له عقب تفقده مبنى القوات الخاصة بالعاصمة التركية أنقره، أنه على أمريكا أن تلزم حدودها، وعلى الجنرال الأمريكي أن يعرف حدودها، لأن هذه المحاولة الانقلابية هدفت إلى إفشال الدولة، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تشير إلى من يقف خلف الانقلاب.

وأكد أنه إذا كان هناك مزيد من المذنبين فإن الاعتقالات ستزيد, وذلك في رده على انتقادات أطلقها مسؤولون غربيون.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تحذيراته السابقة ممن وصفهم بالخونة قد صدقت وإن الشعب وقف ضد انقلابهم الفاشل.

من جهته عبر وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، عن أسفه لتصريحات رئيس الاستخبارات الأمريكية التي قال فيها إن عمليات تطهير الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب تضر بالتعاون في قتال تنظيم الدولة.

وقال أوغلو إن تطهير الجيش سيجعله أكثر فاعلية في المعركة ضد التنظيم.

وأضاف أن العلاقات بين تركيا وروسيا ليست بديلا عن العلاقات مع حلف الناتو والاتحاد الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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