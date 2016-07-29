شاهد: الرئاسي الليبي يعلن إعادة فتح موانئ النفط الحيوية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي إعادة فتح موانئ النفط الحيوية في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبرم المجلس اتفاقا مع قائد فصيل مسلح أغلق الموانئ في ديسمبر/ كانون أول عام 2014، مما أدى إلى انخفاض حاد في عائدات الدولة.

وأعلن موسى الكوني، نائب رئيس المجلس، إعادة فتح الموانئ في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر يوم الخميس في ميناء راس لانوف النفطي في شرقي ليبيا.

وكان إلى جواره إبراهيم الجضران، قائد الفصيل المسلح الذي قاد إغلاق الموانئ.

وأعرب الكوني عن أمله أن تمثل هذه الخطوة "بداية لاسترداد بلدنا".

ويتميز النفط الليبي بجودته وقربه من الأسواق الأوربية الغربية.

وتواجه ليبيا صعوبات اقتصادية خطيرة بعد خمس سنوات من عدم الاستقرار والصراع منذ الإطاحة بمعمر القذافي.

ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا وأدى التراجع الحاد في الصادرات النفطية إلى تآكل سريع للاحتياطيات الأجنبية للبلاد.