شاهد| إعلامي مصري: السيسي لو واجه الدولار سيصبح بعشرة قروش

أثنى الإعلامي تامر أمين على تعامل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أزمة الدولار، قائلا إنه عندما اجتمع السيسي مع الحكومة لمناقشة الازمة انخفض سعر صرف الدولار من 13 جنيها إلى 10.50 جنيه.

وأضاف أمين على إحدى القنوات المصرية، "أمال لو هو (السيسي) واجه أزمة الدولار بنفسه، احتمال يبقى الجنيه بعشرة دولار" أي يصبح صرف الدولار أمام الجنيه عشرة قروش فقط.

وتشهد مصر أزمة حادة في توفير النقد من العملة الصعبة، تسبب في انخفاض غير مسبوقة في سعر صرف الجنيه أم الدولار، حيث كسر حاجر الـ 13 جنيها للدولار الواحد.

وجاء هذا التهاوي بعدما ترك البنك المركزي الباب مفتوحا أمام خفض محتمل في قيمة الجنيه، حيث لمح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إلى احتمالية خفض جديد للجنيه أمام الدولار.