سجن ملكة جمال بنسلفانيا بعد ادعاءها المرض لجمع التبرعات

قضت إحدى المحاكم الأمريكية بسجن ملكة جمال ولاية بنسلفانيا عن العام الماضي، بعد أن ادعت الإصابة بمرض السرطان وجمعت أموالا طائلة من المتعاطفين معها.

وقالت سلطات الولاية إن ملكة الجمال الأمريكية السابقة (24 عاما) زعمت أنها مريضة بالسرطان.

وقال الادعاء العام بالولاية إن المتهمة حلقت شعرها وقامت بجمع أموال بلغت 30 ألف دولار عبر حملات تبرع.

وقضت المحكمة برد أموال التبرعات، وسجن الملكة السابقة مدة لا تقل عن عامين، وإخضاعها للمتابعة الأمنية بعد خروجها من السجن لمدة خمسة أعوام.

كانت المرأة فازت العام الماضي بمسابقة "بطلة جمال بنسلفانيا"، إلا أن المنظمين سحبوا اللقب منها فيما بعد ادعائها المرض.