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روائي مصري: "23 يوليو" سبب تراجعنا ونعاني بسببها منذ 60 سنة

29/7/2016

قال الروائي المصري يوسف زيدان إن ما تعرضت له مصر خلال الـ 60 سنة الماضية لو تعرض له أي بلد آخر لكان انهارت.

وأضاف زيدان في حوار له على شاشة فضائية مصرية أن "ثورة 23 يوليو" هي حركة تراجع، ولا تزال مصر تعاني منها حتى الآن.

وأشار إلى أن "الضباط الأحرار" كانوا يفعلون ما يريدون في إشارة إلى تجاوزاتهم، موضحا أن الحكم عليهم يكون بالنظر إلى وضع البلد قبل أن يتسلموها ووضع البلد بعدهم.

وأكد على أن من يتحجج بالتحديات الاستعمارية والدولية، ليست مبررا للفشل، وأنه الأفضل لمن يتعلل بمثل هذه الحجج ألا يعتلي سدة الحكم.

وحلت الذكرى الرابعة والستين لحركة الجيش المصري في 23 من يوليو/تموز 1952 قبل أيام، حيث أسفرت الحركة عن إلغاء الملكية وتأسيس النظام الجمهوري، ومنذ ذلك الحين ويتعاقب على حكم مصر رؤساء ينتمون إلى القوات المسلحة، ما عدا فترة بسيطة حيث أفرزت الانتخابات التي أعقب ثورة يناير رئيسا مدنيا ما لبث الجيش أن أطاح به في انقلاب عسكري في 3 من يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر
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