جنرال أمريكي ينفي تورطه في محاولة الانقلاب بتركيا

قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل

ذكر بيان أصدره الجيش الأمريكي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، قال اليوم (الجمعة) إن أي مزاعم عن تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا غير صحيحة.

ونقل بيان القيادة المركزية عن فوتيل قوله "أي تقارير عن أي علاقة لي بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في تركيا مؤسفة وغير دقيقة تماما."

وأضاف قائلا "تركيا شريك استثنائي وحيوي في المنطقة منذ سنوات عديدة .. نقدر تعاون تركيا المستمر ونتطلع إلى شراكتنا المستقبلية في التصدي لتنظيم الدولة".

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية "جيمس كلابر" قد صرح الخميس أن التطهير العسكري الأخير في تركيا سيجعل مكافحة البلاد لتنظيم الدولة أكثر صعوبة.

وأضاف كلابر في منتدى أبسن الأمني: "سيكون هناك تأثير لذلك لأنه يؤثر على جميع قطاعات جهاز الأمن القومي في تركيا".

وأشار إلى أن "العديد من محاورينا قد تم تطهيرهم أو اعتقالهم، لا شك في أن هذا سيشكل انتكاسة ويجعل التعاون أكثر صعوبة مع الأتراك".