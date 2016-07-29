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تعرف على 10 تطبيقات تقضي على بطارية هاتفك

29/7/2016

10 تطبيقات تقضي على بطارية هاتفك

توصلت دراسة إلى أن انتهاء شحن بطاريات الهاتف سريعا يعود في الغالب إلى استخدام بعض التطبيقات التي تقضي على شحن البطارية سريعا.

ووفقاً للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة Metro البريطانية، فإنه تم قياس تأثير 10 تطبيقات على بطاريات هواتف أندرويد، التي لها نفس التأثير على هواتف نظام iOS وويندوز.

ويعود سبب استهلاك هذه التطبيقات لمقدار عالٍ من طاقة البطارية، هو إيقاظها للهاتف واستخدام كم كبير من البيانات، بغضّ النظر عن نوع الهاتف.

وجاء ترتيب التطبيقات العشر الأكثر استهلاكاً لشحن بطاريات الهواتف المحمولة كالتالي:

1-   فيسبوك

 يعتبر تطبيق فيسبوك أكثر التطبيقات استهلاكاً لشحن البطارية لينتهي قبل عودتك لمنزلك.

 2-    جوجل مابس

 من أكثر البرامج إفادة، إلا أنه يسحب الكثير من الشحن عند استخدامه.

 3-    فيسبوك ماسنجر

 4-    إنستغرام

 5-   بلاك بيري ماسنجر

 6-   Chaton

 7-    Kik

 8-    WhatsApp

 9-   WeChat

 10-  The Weather Channel

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