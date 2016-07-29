تركيا: إبقاء قادة الأركان والقوات البرية والجوية في مناصبهم

خلوصي أكار ـ رئيس أركان القوات المسلحة التركية

قرر مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى، في اجتماعه، الخميس، إبقاء رئيس الأركان الفريق أول خلوصي أكار في منصبه، وقادة كل من القوات البرية والبحرية والجوية في مناصبهم.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس، أنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق على جملة القرارات التي اتخذها مجلس الشورى العسكري الأعلى، خلال اجتماعه بعد ظهر الخميس.

ومن القرارات التي اتخذها المجلس، إبقاء الفريق أول رئيس هيئة الأركان الحالي خلوصي آكار في أداء مهامه، وكذلك إبقاء قائد القوات البرية الفريق، أول صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية الفريق أول بحري رجب بولنت بوستانجي، وقائد القوات الجوية الفريق أول عابدين أونال، في مهامهم.

وقرر المجلس تعيين الرئيس الثاني لهيئة الأركان الفريق أول يشار غولر قائدا عاما لقوات الدرك (الجندرمة) وتعيين قائد الجيش الأول الفريق أول أوميت دوندار، رئيسا ثانيا لهيئة الأركان.

وقرر المجلس تعيين الفريق أول حسن كوجوك آق يوز قائدا لقيادة الدفاع الجوي الصاروخي والقوى الجوية القتالية، وتعيين الفريق أول موسى أفسافار، قائدا للجيش الأول، وتعيين الفريق أول إسماعيل متين تمال، قائدا للجيش الثاني، وتعيين الفريق أول طاهر بكر أوغلو، قائدا لقيادة تدريب القوات البرية والتعبئة المعنوية.

وأشار قالن إلى أنَّ المجلس أبقى على قائد الجيش الثالث، الفريق أول إسماعيل سردار سافاش، وقائد جيش بحر إيجة، الفريق أول عبد الله رجب، في مهامهما.

وفي إطار القرارات التي اتخذها مجلس الشورى الأعلى، تم ترقية 16 جنرالا وأميرال، رتبة واحدة في السلم العسكري، وترفيع 99 عقيد لرتبة جنرال وأميرال، وتمديد مهام 20 جنرال وأميرال لمدة عام، حسب بيان صادر عن رئاسة الأركان.

كما شملت القرارات إحالة 47 جنرال وأميرال ممن ينتظرون ترقيات، إلى التقاعد، لعدم وجود شواغر، اعتبارا من الخميس، وإحالة جنرال واحد للتقاعد بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول بسبب سنَّه الوظيفي.

