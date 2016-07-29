الصليب الأحمر: النازحون بالعراق قد يصلون إلى مليون شخص

معسكرات للنازحين في مدينة الفلوجة العراقية/ أرشيفية

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة في جنيف من أن عدد النازحين العراقيين يمكن أن يرتفع إلى مليون شخص خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد القتال حول الموصل معقل تنظيم الدولة الإسلامية ومناطق صراع أخرى.

وقالت اللجنة المعنية بالشؤون الإنسانية إن الموجة الجديدة للنازحين يمكن أن تسبب مشكلة إنسانية ضخمة، حيث إنها ستضاف إلى ثلاثة ملايين شخص مشردين بالفعل داخل العراق.

وذكر روبرت مارديني مدير اللجنة لشؤون الشرق الاوسط أن "الوضع لا يمكن التنبؤ به، لكن يجب أن نستعد للأسوأ" مضيفا "هناك احتمال بأن يتصاعد القتال، لاسيما في منطقة الموصل".

وناشدت اللجنة الجهات المانحة إلى تقديم مبلغ إضافي بقيمة 17 مليون دولار لتوفير المياه والطعام والمعونات الطبية للمحاصرين وسط القتال.