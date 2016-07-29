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أرباح "أمازون" تصعد برئيسها لثالث أغنى رجل في العالم

29/7/2016

شركة أمازون الأمريكية حققت أفضل أرباح ربع سنوية- الفرنسية

أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية أنها حققت أفضل أرباح ربع سنوية على الإطلاق في الربع الماضي بقيمة 857 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهذا هو الربع السنوي الخامس على التوالي الذي تحقق فيه شركة أمازون أرباح، وهي المرة الأولى منذ العام 2012 .    

وارتفعت عائدات قطاع خدمات الحوسبة السحابية بالشركة ويحمل اسم "أمازون ويب سيرفسز" بنسبة 58 % إلى 2.86 مليار يورو، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى التوسع في الهند.    

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية في أمريكا الشمالية في الربع الثاني إلى702 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ارتفاع قيمة أسهم شركة أمازون بنسبة 2% بعد ساعات من بدء التداول، أصبح رئيس الشركة جيف بيزوس ثالث أغنى رجل في العالم على قائمة مجلس فوربس لأثرياء العالم، حيث ارتفعت قيمة ثروته الشخصية حسبما تشير التقديرات إلى 65.3 مليار دولار.

وقال بيزوس في بيان صحفي: "لقد كانت عدة أشهر حافلة بالأحداث بالنسبة لأمازون حول العالم وبصفة خاصة في الهند".

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