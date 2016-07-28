41% تراجع في أعداد السياح في مصر خلال 6 أشهر

تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 41.3% إلى مليونين و328 ألف سائح، خلال النصف الأول من العام 2016، (يناير/كانون ثاني – يونيو/ حزيران.

واستناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر(حكومي)، فإن عدد السياح الوافدين إلى مصر تراجع إلى مليونين و328 ألف سائح في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 3 ملايين و969 ألف سائح خلال الفترة المناظرة من العام 2015.

وأرجع الجهاز تراجع عدد السياح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ (شرق) عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم روس، إثر تحطم طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، ستدفع باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.

وقبل ثورة يناير/كانون ثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كان قطاع السياحة المصري يدر على البلاد نحو 12 مليار دولار سنوياً.

وفي مارس/آذار الماضي، خطف مصري زعم أنه يرتدي حزاماً ناسفاً واتضح فيما بعد أنه غير حقيقي، طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى قبرص الرومية، وانتهت الحادثة بسلام.

وبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر في 2015، نحو 9 ملايين و300 ألف سائح بانخفاض نحو 6% عن عام 2014، وإجمالي الإيرادات بلغت 6 مليارات ومائة مليون دولار بانخفاض 15% عن الإيرادات المتحققة في 2014.