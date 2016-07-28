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نمر يلتهم ذراع طفل بحديقة حيوانات في الجزائر

28/7/2016

صورة أرشيفية

التهمت أنثى نمر أبيض ذراع طفل عمره 8 أعوام بحديقة حيوانات "الوئام" ببلدة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية.

وذكرت صحيفة " الخبر" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن أنثى النمر الأبيض التهمت ذراع وصدر الطفل عندما كان يحاول الدخول إلى القفص، وسط ذهول الزوار.

ونقل الطفل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، حيث أجريت له عملية جراحية.

وأضافت الصحيفة أن الحديقة نفسها شهدت حادثا مشابها عام 2008، حيث نجت طفلة -4 أعوام- من الموت المحقق، عندما اختطفها فيل وهي تقف أمام السياج وسحبها إلى داخل القفص بعدما أمسكها بخرطومه الذي لفه حول جسدها وسحبها إليه بقوة بين القضبان في غياب حراس الحديقة، قبل أن يتدخل أحد الموجودين في المكان، وقفز داخل القفص لتخليص الطفلة من الفيل.

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