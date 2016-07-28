نائب الرئيس الأمريكي: ترامب "لا يعرف شيئا"

جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي (أرشيف)

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أمام جمهور المؤتمر العام للحزب الديموقراطي في فيلاديلفيا، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب "لا يعرف شيئا".

وسخر بايدن من الملياردير، مستخدما كل مهاراته الخطابية والأسلوب البلاغي الذي أتقنه خلال مسيرته السياسية الطويلة.

وقال بايدن الذي يحب أن يذكر بأصوله المتواضعة، إن ترامب "لا يعرف شيئا عن الطبقة الوسطى، إنه لا يعرف شيئا. هو لا يعرف ما الذي يجعل أمريكا عظيمة. في الواقع إنه لا يعرف شيئا ونقطة على السطر".

وبدا جليا أنه كان غاضبا من ترامب، معبرا عن سخطه بسبب اختيار المرشح الجمهوري لشعار "أنتم مطرودون" وكيف يقول عن نفسه أنه ممثل الطبقة الوسطى.

وتابع بايدن الذي رفع صوته تدريجا للتعبير عن غضبه "تخيلوا (…) ذلك. تذكروا كل ما تعلمتموه عندما كنتم صغارا، بغض النظر عن المكان الذي ترعرعتم فيه. كيف يمكن لأحد أن يكون مسرورا عندما يقول: أنتم مطرودون؟"

وتابع نائب الرئيس الأمريكي وسط تصفيق حار "هو يحاول أن يجعلنا نعتقد أنه يهتم بالطبقة الوسطى؟ لا تجعلوني أضحك. هذا هراء".