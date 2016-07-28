شاهد: وسط الحصار والحرارة.. أهل غزة يبحثون عن ترفيه

عندما يُذكر قطاع غزة لا يتبادر إلى الذهن بسهولة شكل شواطئ البحر المتوسط المتلألئة ولا المطاعم أو الأندية الصحية الرائعة.

لكن مع القيود الشديدة المفروضة على حدود القطاع من جانب إسرائيل ومصر ومعاناة الفلسطينيين المقيمين في الجيب الساحلي من مصاعب اقتصادية لم يعد أمامهم من خيار إلا البحث عن مكان للترفيه على مقربة من بيوتهم.

وبعض أماكن الترفيه في القطاع لا يتسنى لكثير من سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة الاقتراب منها بسبب تكلفتها المادية لاسيما مع بلوغ معدل البطالة في غزة نحو 42 في المئة.

لكن الشاطئ أو كورنيش البحر مفتوح للجميع مجانا وعادة ما تحتشد فيه على الرمل كثير من الأُسر هربا من الحرارة الشديدة في بيوتهم حيث ينصبون خياما ويقيمون حفلات شواء.

ومن يمكنهم دفع اشتراك شهري يتراوح بين 100 و150 شيكل (25-40 دولارا) شهريا ينالون عضوية أي من الأندية الرياضية والصحية المتنامية في قطاع غزة.

ويشير مدرب كمال أجسام في نادي سوبر جي يدعى حسام حمادة (32 سنة) إلى الزيادة المطردة في أعداد المشتركين بالأندية الرياضية منذ حرب عام 2014 التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأوضح حمادة أنه تم افتتاح أربعة أندية صحية جديدة في غزة منذ بداية العام الجاري فقط.

ويمكن لأهل غزة كذلك الاستمتاع بحمامات البخار أو التدليك في حمامات تركية قديمة بغزة يُعتقد أن عمر بعضها يزيد على ألف عام.

وتجذب فنادق ومطاعم على الشاطئ أيضا أبناء الطبقة الوسطى والعليا من أهل غزة.

وتنير أضواء منبعثة من المقاهي على الشاطئ الطريق الساحلي على عكس أماكن شاسعة من قطاع غزة الذي يعاني من انقطاع الكهرباء يوميا ولفترات طولية بسبب نقص الوقود ووجود محطة كهرباء وحيدة عاملة في القطاع.