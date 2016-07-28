شاهد: قفل ذكي يمنع العابثين من استخدام الأسلحة النارية

دفع الخطر المرتبط بالوصول إلى أسلحة نارية غير مؤَمَنة مجموعة من الخبراء لتطوير قفل ذكي فريد من نوعه على أمل أن يسهم في إنقاذ أرواح كثيرين.

وبينما يدور جدل ساخن في الولايات المتحدة بشأن القواعد المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية يقول فريق شركة زور إن قفل الأمان الذي طورته شركتهم قد يوفر حلا لبعض الأمور.

فالجهاز أو القفل الذكي من نوع زور إكس عبارة عن قرص آلي يثبت على السلاح شبه الآلي ويحول بين العابثين أو غير المصرح لهم باستخدام السلاح وإمكانية استخدامه.

وسرعان ما يؤدي إدخال رقم سري شخصي خاص بصاحب السلاح إلى فتحه واستخدامه على وجه السرعة.

وأخفقت محاولات متكررة في الولايات المتحدة في السيطرة على استخدام الأسلحة على الرغم من عمليات إطلاق النار على حشود على غرار ما جرى في مدرسة ابتدائية في منطقة نيوتاون بولاية كونيتيكت في 2012 وفي سان برناردينو بكاليفورنيا العام الماضي.

ويوجد في الولايات المتحدة نحو 310 ملايين قطعة سلاح أي قطعة سلاح تقريبا لكل مواطن.

وإذا كان القفل الذكي لن يستطيع وقف القتلة من شراء الأسلحة فإن صانعيه يأملون في أن يسهم في منع استخدام غير المصرح لهم باستخدام السلاح من إمكانية استخدامه.