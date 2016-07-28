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شاهد: عجوز تركية تلهب حماس المتظاهرين في إسطنبول

28/7/2016

التقطت كاميرا موقع "الجزيرة مباشر" عجوزا تركية أثناء مشاركتها في مظاهرات "صون الديمقراطية" الرافضة للانقلاب والداعمة للحكومة التركية الشرعية في ميدان تقسيم بأسطنبول.

وتظهر العجوز وهي تلوح بالعلم التركي بحماس وسط المتظاهرين على أنغام موسيقى تركية وبجانبها طفلة صغيرة وسط إعجاب وحفاوة من المتظاهرين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو/تموز محاولة انقلاب، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوربي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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