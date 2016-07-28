البث الحي
منوعات

شاهد: بابا الفاتيكان يتعثر ويسقط على الأرض في بولندا

28/7/2016

التقطت عدسات الكاميرا اللحظة التي وقع فيها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أرضاً  قبل ترأسه لقداس أمام الملايين في بولندا.

وكان البابا فرانسيس يسير باتجاه المذبح حين تعثّر ووقع على الأرض فسارعت مجموعة من الكهنة إلى مُساعدته للوقوف على رجليه من جديد قبل بدء القداس.

وحضر بابا الفاتيكان إلى مدينة شيستوشوا احتفالاً بمرور الذكرى الـ 1050 لمعموديّة بولندا، أي دخول المسيحيّة البلاد.

ووصل فرانسيس إلى بولندا في زيارته الأولى للبلاد يوم الأربعاء وسيجول على أشهر المعالم الدينيّة والثقافيّة حتى يوم الأحد المقبل قبل عودته إلى الفاتيكان.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو