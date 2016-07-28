شاهد: بابا الفاتيكان يتعثر ويسقط على الأرض في بولندا

التقطت عدسات الكاميرا اللحظة التي وقع فيها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أرضاً قبل ترأسه لقداس أمام الملايين في بولندا.

وكان البابا فرانسيس يسير باتجاه المذبح حين تعثّر ووقع على الأرض فسارعت مجموعة من الكهنة إلى مُساعدته للوقوف على رجليه من جديد قبل بدء القداس.

وحضر بابا الفاتيكان إلى مدينة شيستوشوا احتفالاً بمرور الذكرى الـ 1050 لمعموديّة بولندا، أي دخول المسيحيّة البلاد.

ووصل فرانسيس إلى بولندا في زيارته الأولى للبلاد يوم الأربعاء وسيجول على أشهر المعالم الدينيّة والثقافيّة حتى يوم الأحد المقبل قبل عودته إلى الفاتيكان.