شاهد: الجولاني يظهر بوجهه ويعلن فك الارتباط مع "القاعدة"

ظهر أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة السورية المعارضة في تسجيل مصور بوجهه لأول مرة، حيث بثت قناة الجزيرة الإخبارية اليوم الخميس التسجيل الذي أعلن خلاله الجولاني إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وتشكيل كيان جديد يحمل اسم جبهة "فتح الشام".

وقال الجولاني "قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسم جبهة فتح الشام، علما بأن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية."

وتابع الجولاني أن التشكيل الجديد يهدف إلى "العمل على إقامة دين الله وتحكيم شرعه وتحقيق العدل بين الناس والعمل على التوحد مع الفصائل لرص صف المجاهدين ولنتمكن من تحرير أرض الشام من حكم الطواغيت والقضاء على النظام وأعوانه".

من جانبها قالت الخارجية الأمريكية إنها لا ترى سببا يدعو للاعتقاد بأن إعلان جبهة النصرة تغيير اسمها يعني تغيير سلوكها وأهدافها وإنها لا تزال تعتبرها منظمة إرهابية.