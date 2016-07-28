شاهد: أول الثانوية في قطر أخذ درسا خصوصيا

قال الأول على الثانوية العامة في قطر الطالب المصري" معاذ عمر" لموقع الجزيرة:

إن متوسط عدد ساعات المذاكرة التي أنجزها يوميا كان ما بين 3 إلى 4 ساعات، مضيفا أنه أخذ درسا خصوصيا في الفصل الدراسي الأول.

ويضيف "معاذ" ليس معنى الثانوية العامة أن يأخذ الطالب دروسا خصوصية في كل المواد.

وقال إنه كان يلعب كرة القدم و السباحة وتنس الطاولة والبولينغ يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، وإنه كان يداوم كذلك على حفظ القرآن الكريم في أحد المراكز، ويحب القراءة في العلوم الشرعية وبعض القصص والروايات.

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أول الثانوية العامة ذاكر 3 ساعات يوميا وأخذ "درسا خصوصيا"