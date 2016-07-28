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شاهد: أول الثانوية في قطر أخذ درسا خصوصيا

28/7/2016

قال الأول على الثانوية العامة في قطر الطالب المصري" معاذ عمر" لموقع الجزيرة:

إن متوسط عدد ساعات المذاكرة  التي أنجزها يوميا كان ما بين 3 إلى 4 ساعات، مضيفا أنه أخذ درسا خصوصيا في الفصل الدراسي الأول.

ويضيف "معاذ" ليس معنى الثانوية العامة أن يأخذ الطالب دروسا خصوصية في كل المواد. 

وقال إنه كان يلعب كرة القدم و السباحة وتنس الطاولة والبولينغ يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، وإنه كان يداوم كذلك على حفظ القرآن الكريم في أحد المراكز، ويحب القراءة في العلوم الشرعية وبعض القصص والروايات.

تابعوا الحوار في زاوية "اسأل".

 أول الثانوية العامة ذاكر 3 ساعات يوميا وأخذ "درسا خصوصيا"

المصدر : الجزيرة مباشر
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