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شاهد: أول الثانوية جمع بين الشهادتين القطرية والبريطانية

28/7/2016

قال الأول على الثانوية العامة القطرية الطالب المصري" معاذ عمر" لموقع الجزيرة مباشر:

دولة قطر توفر الكثير من الإمكانات للطلبة  فبجانب الدراسة في المدرسة الحكومية  توفر للطلبة الحصول على الشهادة البريطانية مجاناً وتقوم المدرسة بالتقديم لمجموعة من الطلاب المتميزين لدخول امتحان هذه الشهادة في الصف الاول والثاني الثانوي.

وأكد "معاذ" إن المجهود كان كبيراً حتى تمكن التوفيق في المذاكرة بين شهادتين في نفس الوقت وأضاف مع الطموح والسعي لتحقيق الهدف استطعت تحقيق إنجاز بالحصول على مجموعة من المواد في الشهادة البريطانية إلى جانب حصولي على المركز الأول في الثانوية العامة القطرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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