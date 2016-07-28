الفيلم المصري (نوارة) يتوج بجائزة مهرجان وهران للفيلم العربي

توج الفيلم المصري (نوارة) للمخرجة هالة خليل بجائزة الوهر الذهبي لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الذي أسدل الستار على نسخته التاسعة في الجزائر مساء يوم الأربعاء.

وفازت بطلة الفيلم منة شلبي بجائزة "أفضل ممثلة" في المهرجان فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل للبناني آلان سعادة عن دوره في فيلم (كتير كبير).

وفاز بجائزة "أفضل مخرج" الجزائري لطفي بوشوشي عن فيلم (البئر) فيما ذهبت جائزة "أفضل سيناريو" للسوري جود سعيد عن فيلم (بانتظار الخريف).

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي (مسافة ميل بحذائي) إخراج سعيد خلاف كما قدمت اللجنة تنويها خاصا للفيلم العراقي (صمت الراعي) إخراج رعد مشتت.

وقال إبراهيم صديقي محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، في كلمة الختام مساء الأربعاء، "أيها الضيوف الكرام .. شكرا لما قلتموه وشكرا لما كتبتموه عن وهران وعن الجزائر. شكرا لبهاء وجودكم في شوارعها وقاعاتها ومقاهيها وشكرا لأنكم صنعتهم الحدث السينمائي بامتياز".

وكان المهرجان بدأ يوم الجمعة الماضي بمشاركة 34 فيلما من 14 دولة تحت شعار (الآخر في السينما العربية) وقسمت الأفلام إلى 12 فيلما روائيا طويلا و12 فيلما روائيا قصيرا و10 أفلام وثائقية.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالجائزة الفيلم المصري (حار جاف صيفا) إخراج شريف البنداري فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الجزائري (قنديل البحر) إخراج داميان أونريه.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز بالجائزة فيلم (في راسي دوار) للمخرج الجزائري حسن فرحاني ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (أبدا لم نكن أطفالا) للمخرج المصري محمود سليمان.

وكرم المهرجان في حفل الختام المخرج الجزائري مرزاق علواش والممثل السوري أيمن زيدان كما وقف الحاضرون دقيقة حدادا على روح المخرج المصري محمد خان الذي توفي صباح يوم الثلاثاء عن 73 عاما.

وشهد المهرجان في دورته التاسعة حضورا كبيرا من صناع ونجوم السينما العربية من مصر والمغرب وتونس وسوريا ولبنان وعقدت على هامشه عدة ندوات وورش عمل ولقاءات فكرية.