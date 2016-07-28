البث الحي
منوعات

السلطات التركية تسرح عسكريين وتغلق مؤسسات إعلامية

27/7/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قالت مصادر رسمية الأربعاء إن تركيا سرحت نحو 1700 عسكري وأغلقت أكثر من 130 مؤسسة إعلامية وسط حملة متزايدة أثارت قلق حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال مسؤول بالحكومة التركية إن السلطات سرحت 1684 عسكريا مشيرا إلى تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة يومي 15 و 16 يوليو تموز حين حاولت مجموعة من الجيش الإطاحة بالحكومة.

ويتهم الرئيس التركي طيب أردوغان رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير الانقلاب واتخذت السلطات بالفعل إجراءات بإيقاف وتسريح والتحقيق مع أكثر من 60 ألف جندي وشرطي ومدرس وقاض وغيرهم للاشتباه بصلاتهم بحركة كولن.

وينفي كولن أي صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال المسؤول الحكومي إن من بين العسكريين الذين سرحوا الأربعاء 149 جنرالا وأميرالا. وتشير بيانات عسكرية إلى أن الرقم يمثل تقريبا 40 في المئة من قادة الجيش التركي.

علاوة على ذلك قالت الحكومة في الصحيفة الرسمية إنها أمرت بإغلاق ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و45 صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوات التي تتخذ بعد إغلاق مؤسسات إعلامية أخرى للاشتباه بصلاتها بكولن القلق بين الجماعات الحقوقية والحكومات الغربية بشأن نطاق حملة التطهير.

وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها تتفهم احتياج تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة لكنها أوضحت أن اعتقال المزيد من الصحفيين يعد جزءا من "توجه مثير للقلق."

وفي وقت سابق الأربعاء أصدرت تركيا أوامر باعتقال 47 صحفيا آخرين ضمن حملة واسعة النطاق على المشتبه بأنهم من مؤيدي كولن.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو