استقالة قائدين بالجيش التركي وتسريح 88 موظفا من الخارجية

استمرار الاعتقالات والتحقيقات مع المتورطين في محاولة الانقلاب

أفادت وسائل إعلام تركية بأن جنرالين عضوين في المجلس العسكري الأعلى قدما استقالتيهما اليوم الخميس، وذلك قبل ساعات من اجتماع مهم للمجلس لإعادة هيكلة الجيش بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ووفقا لصحيفة "صباح" فإن الجنرالين هما قائد التدريب والتعبئة كامل باش أوغلو وقائد القوات البرية التركية الجنرال إحسان أويار.

وكان من المتوقع أن يشارك الجنرالان في الاجتماع، الذي سيكون الأول للمجلس منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، في 15 من الشهر الجاري.

ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع تعيين ما لا يقل عن91 جنرالا جديدا خلال الاجتماع.

وذكرت قناة سي.إن.إن ترك أن قائدين كبيرين بالجيش التركي استقالا من منصبيهما اليوم الخميس بعد يوم من قيام الجيش بتسريح ما يقرب من 1700 عسكري لدورهم في محاولة الانقلاب التي وقعت هذا الشهر.

وقالت القناة إن القائدين هما كامل باسوغلو وإحسان أويار وهما من الضباط البارزين بالقوات البرية. ولم يتضح سبب استقالتهما.

وشملت حملة الإقالة أمس الأربعاء 149 جنرالا وأميرالا وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من كل الجنرالات والأميرالات في تركيا وفقا لبيانات عسكرية.

والمجلس العسكري الأعلى هو الهيئة العليا المسؤولة عن التعيينات والإقالات في صفوف القوات المسلحة. وعادة ما كان يُعقد اجتماع المجلس في أغسطس/ آب، ولكن جرى تبكير موعده كما سيتم تقليص مدته إلى يوم واحد فقط، بدلا من ثلاثة أيام.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس إنه تم تسريح 88 من موظفي الوزارة في أحدث خطوة ضمن عمليات تطهير أجهزة الدولة ممن يشتبه بأنهم أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة المتهم بالتخطيط لمحاولة انقلاب عسكري فاشلة.

وينفي غولن ضلوعه في الانقلاب الذي قتل فيه ما لا يقل عن 246 شخصا بخلاف المخططين له.

