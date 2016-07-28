اجتماع السيسي وبيان الأزهر .. هل يحلان مشكلة الدولار؟

بينما يستمر انفلات سعر الدولار أمام الجنيه حتى وصل إلى أكثر من 13 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس بوزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لمواجهة المشكلة، فيما أصدر الأزهر بيانا يحرم فيه على المواطنين المتاجرة بالعملة، فهل توقف هذه الإجراءات انفلات الدولار؟

ففي بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عقب اجتماع السيسي بوزراء المجموعة الاقتصادية، ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم في الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة بإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، وتنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار محافظ البنك المركزي ووزير المالية في إجراء مباحثات مع صندق النقد الدولي، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي تصل إلى القاهرة خلال أيام.

وتستهدف مصر من وراء تلك المباحثات الحصول على قرض لتخفيف حدة أزمة الدولار، بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات سنويا، ضمن برنامج لجذب تمويلات بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.

وأضاف بيان المتحدث الرئاسي أن السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل، وفق تعبير البيان.

وأضاف أنه "تم تأكيد ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية، وخفض معدلات البطالة، كما تم تأكيد أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريا".

شيخ الأزهر يدخل على الخط

وبشكل متزامن مع الاجتماع الحكومي برئاسة السيسي، دخل الأزهر على خط أزمة الدولار، وأصدر بيانا شدد فيه على حرمة احتكار الأفراد والشركات للدولار، للتأثير على سعر الصرف في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومتطلبات الحياة.

وقال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في البيان: "إن الأزهر تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه، على نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبا على سلامة الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي، وإعاقة مسيرة البناء والتنمية".

وأضاف: "من المعلوم أن تلك التصرفات – التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه – تمثل عملا مخالفا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعا يضعف القيمة الشرائية للجنيه، ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل".

واختتم شيخ الأزهر بيانه بالقول: "الأزهر انطلاقا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط، إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالا سُحتا وحراما، ولن يبارك الله له فيه في الدنيا، ولن ينفعه في الآخرة".

ليست حلا

لكن الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي اعتبر أن ما حدث بانه مسكنات لن تسهم في حل الأزمة التمويلية الناجمة عن تراجع إيرادات المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وقال: "رغم النفي المتكرر من الحكومة ومحافظ البنك المركزي للأنباء التي ترددت من قبل عن بدء الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، أعلنت الحكومة أنها طلبت الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف للجزيرة مباشر أن الزعم بأن هذه القروض سواء عن طريق إصدار سندات دولية أو الاقتراض المباشر من صندوق النقد يمكن أن يحل المشكلة هو زعم باطل، حيث إن الاقتصاد المصري يعاني من عدة مشكلات مزمنة مثل تفاقم الدين العام وزيادة عجز الموازنة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ولن تفلح في علاجها مثل هذه المسكنات، خاصة في ظل تزايد الفجوة التمويلية، والتراجع الحاد في مصادر العملة الأجنبية كالسياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

استقرار سياسي وعدالة



وأشار إلى أنه في ظل الحاجة إلى حوالي 6 مليارات دولار شهريا لتغطية الواردات فإن المبلغ المتفاوض عليه مع المؤسسات المالية الدولية والمقدر بـ 12 مليار دولار في حالة الحصول عليه لن يكفي لتغطية الواردات لمدة شهرين فقط.

كما أن بيع شركات القطاع العام لن يساهم في حل الأزمة –بحسب الصاوي- بل ربما يفاقمها خاصة في ظل الفساد المتزايد، وما تجربة الخصخصة التي بدأت في مصر في التسعينات وما صاحبها من فساد، وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية خطيرة على المجتمع المصري عنا ببعيد.

ورأي الخبير الاقتصادي أن الحل يبدأ من وجود استقرار سياسي، وعدالة قانونية واجتماعية، وتبني نموذج للتنمية يعتمد على الذات يطلق الطاقات الكامنة في المجتمع ويحسن استثمارها، وهو ما لا تفكر فيه الحكومة الحالية ولا تنوي فعله، وبهذا ستستمر الأزمة وتزداد تفاقما.