أرباح قياسية لـ"فيسبوك" خلال 3 شهور

قالت شركة فيسبوك أمس الأربعاء إنها سجلت أرباحا قياسية في الربع الثاني مدفوعة بمبيعات الإعلانات القوية.

وارتفع صافي الأرباح إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 719 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بينما زادت الإيرادات بنسبة 59% إلى 6.4 مليار دولار.

وجاء جزء كبير من الأرباح مدفوعا بالإعلانات عبر الهواتف المحمولة، حيث مثل ذلك 84% من إيرادات الإعلانات. وارتفع إجمالي إيرادات الإعلانات بنسبة 63% إلى 6.2 مليار دولار.

وسجل موقع التواصل الاجتماعي الأكبر على مستوى العالم 1.7 مليار مستخدم نشط شهريا بحلول نهاية يونيو/ حزيران بزيادة نسبتها 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

