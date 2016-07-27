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شاهد: عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمدينة القامشلي السورية

27/7/2016

قال مراسل الجزيرة إن أكثر من خمسين قتيلا وعشرات المصابين سقطوا في تفجير مزدوج استهدف مقرات لوحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا اليوم الأربعاء، وأعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنه.

وانفجرت سيارة شاحنة مفخخة صباح اليوم في الحي الغربي قرب مقرات تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي ( الاسايش) الشرطة الكردية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة .       

وقالت مصادر في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية إن " 30 عنصراً على الأقل من الاسايش قتلوا في التفجير ، وهناك أكثر من 80 جريحا حالة بعضهم حرجة تم نقلهم الى مستشفيات فرمان والسلام والنور .       

وأعلنت وكالة أعماق مسؤولية تنظيم الدولة عن التفجير، قائلة إنه استهدف قوات الأمن الكردية.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي وقوع تفجيرين أحدهما نجم عن سيارة ملغومة بينما نجم الآخر عن قنبلة في دراجة نارية.

وعرض لقطات ورد أنها من مكان التفجيرين وتظهر فيها آثار دمار كبير وكميات هائلة من الحطام متناثرة على الطريق وتصاعد أعمدة دخان.

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