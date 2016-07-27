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شاهد: الحزب الديمقراطي يعلن رسميا عن ترشيح كلينتون للرئاسة

27/7/2016

رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون رسميا لخوض انتخابات الرئاسة  الأمريكية، لتصبح بذلك أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب كبير.

وتحدثت هيلاري كلينتون إلى المندوبين في مقطع فيديو عن ترشيحها التاريخي كأول امرأة تترشح عن حزب سياسي أمريكي رئيسي لخوض انتخابات الرئاسة.       

وقالت كلينتون: "لقد وضعنا للتو أكبر صدع في ذلك السقف الزجاجي"، وشكرت كلينتون من عمل في حملتها. وأضافت: "هذا حقا انتصاركم. وهذه حقا ليلتكم".       

ووجهت كلينتون كلمتها لفتيات صغيرات سمح لهن بالبقاء لوقت متأخر من أجل مشاهدة مؤتمرها: "ربما أصبح أول رئيسة، لكن واحدة منكن ستكون التالية".

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