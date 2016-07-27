تركيا تصدر أوامر لاعتقال 47 صحفيا

الاعتقالات ما زالت مستمرة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب – أرشيفية

قالت قناة سي.إن.إن ترك إن السلطات التركية أصدرت أوامر لاعتقال 47 صحفيا اليوم الأربعاء، وهي أحدث خطوة ضمن حملة آخذة في الاتساع بعد محاولة الانقلاب.

وأضافت أن الشرطة ستعتقل الصحفيين في إطار تحقيق يتصل برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذا الشهر وقتل فيها 246 شخصا على الأقل.

وكان الصحفيون يعملون في صحيفة زمان المرتبطة بغولن التي صادرتها السلطات التركية في مارس/ آذار خلال حملة على أنصار رجل الدين.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن الشرطة داهمت منزل صحفي يدعى شاهين ألباي اليوم الأربعاء واعتقلته بعد عملية تفتيش للمنزل الذي يقع في حي بوسط إسطنبول استمرت ساعتين ونصف الساعة.

واتخذت السلطات التركية قرارات إقالة، أو اعتقال، أو إجراء تحقيقات مع أكثر من 60 ألفا من الجيش والشرطة والقضاة والمدرسين والموظفين وغيرهم منذ محاولة الانقلاب.

وأفادت وسائل إعلام يوم الاثنين بأن تركيا أصدرت أوامر لاعتقال 42 صحفيا بينهم الصحفية الشهيرة وعضو البرلمان السابقة نازلي إليجاق.