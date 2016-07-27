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بيان للجيش التركي يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب

27/7/2016

74 دبابة شاركت في محاولة الانفلاب بحسب بيان الجيش التركي – رويترز

قال الجيش التركي إن 8651 عسكريا نفذوا محاولة الانقلاب الفاشلة أي ما يعادل 1.5 % من عدد القوات المسلحة في البلاد.

وقال بيان لرئاسة الأركان التركية إن الانقلابيين استخدموا خلال ذلك 35 طائرة و37 مروحية و74 دبابة ، و246 سيارة مصفحة و3 سفن حربية و 3922 قطعة سلاح خفيفة .

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو/تموز)، محاولة انقلابية، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوربي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

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