البث الحي
منوعات

بالصور: ميسي يظهر بتسريحة شعر غريبة أثناء التدريب

27/7/2016

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورا  لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بـتسريحة شعر غريبة، والذي لم يسبق له الظهور بها.

وظهر اللاعب الأرجنتيني بشعره وقد صبغه باللون الأبيض، مع الحفاظ على اللحية، وهو الأمر الذي فاجأ عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب جوسيب بيبيس المتحدث باسم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بمساندة ميسي مؤكدا أنه ليس منشغلا بالرحيل عن النادي في ضوء الحكم الموقع عليه بسبب تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي.

وعاقبت محكمة في برشلونة ميسي ووالده يوم الأربعاء الماضي بالسجن 21 شهرا وتغريم اللاعب مليوني يورو (2.2 مليون دولار) مع تغريم والده 1.5 مليون يورو (1.65 مليون دولار).

لكن من المستبعد أن يقضيا وقتا خلف القضبان فوفقا للقانون الاسباني يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامين اذا أذنب الشخص لأول مرة ولم يرتكب جريمة عنف.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)