بالصور: ميسي يظهر بتسريحة شعر غريبة أثناء التدريب

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورا لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بـتسريحة شعر غريبة، والذي لم يسبق له الظهور بها.

وظهر اللاعب الأرجنتيني بشعره وقد صبغه باللون الأبيض، مع الحفاظ على اللحية، وهو الأمر الذي فاجأ عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب جوسيب بيبيس المتحدث باسم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بمساندة ميسي مؤكدا أنه ليس منشغلا بالرحيل عن النادي في ضوء الحكم الموقع عليه بسبب تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي.

وعاقبت محكمة في برشلونة ميسي ووالده يوم الأربعاء الماضي بالسجن 21 شهرا وتغريم اللاعب مليوني يورو (2.2 مليون دولار) مع تغريم والده 1.5 مليون يورو (1.65 مليون دولار).

لكن من المستبعد أن يقضيا وقتا خلف القضبان فوفقا للقانون الاسباني يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامين اذا أذنب الشخص لأول مرة ولم يرتكب جريمة عنف.