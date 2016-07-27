المغرب : اعتقال 52 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة

وزارة الداخلية المغربية/ أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء القبض على 52 شخصا يشتبه بتبنيهم فكر تنظيم "الدولة الإسلامية" مضيفة أنه تم إحباط عدة هجمات بالمملكة من خلال مصادرة أسلحة ومواد لتصنيع متفجرات.

وقال بيان لوزارة الداخلية ، أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء المغربية :"قامت المصالح الأمنية المغربية يوم 19 تموز/ يوليو الجاري، بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في موالاتهم لما يسمى ب "تنظيم الدولة الإسلامية " من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في ظل التنامي المتواصل للتهديدات الإرهابية على المستويين الجهوي والدولي".

وأفاد البلاغ بأن هذه العملية الاستباقية شملت مشتبها بهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين ما أسماه البيان بـ"مشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه"، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم "الإرهابي" السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم مكنت من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد، واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية.