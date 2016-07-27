إعلامي مصري ردا على شائعة اغتصابه:"اللي هيقرب هيضرب بالنار"

قال الإعلامي المصري أحمد موسى إن الشخص الذي سيقترب منه أو من سيارته أو بيته سيضربه بالنار (الرصاص).

وأضاف موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد المحلية، أنه يوجد شائعات كثيرة طالته شخصيا، مؤكدا أن أي شخص يتقرب منه سوف يكون مصيره الضرب بالنار، مشيرا إلى أن ذلك حقه في الدفاع عن نفسه وهو ما يكفله له القانون.

يشار إلى أنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع على الإنترنت شائعة مفادها أن أحمد موسى تعرض للضرب والاغتصاب من قبل مجموعة من البلطجية أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي جنوب القاهرة.