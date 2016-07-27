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إعلامي مصري ردا على شائعة اغتصابه:"اللي هيقرب هيضرب بالنار"

27/7/2016

قال الإعلامي المصري أحمد موسى إن الشخص الذي سيقترب منه أو من سيارته أو بيته سيضربه بالنار (الرصاص).

وأضاف موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد المحلية، أنه يوجد شائعات كثيرة طالته شخصيا، مؤكدا أن أي شخص يتقرب منه سوف يكون مصيره الضرب بالنار، مشيرا إلى أن ذلك حقه في الدفاع عن نفسه وهو ما يكفله له القانون.

يشار إلى أنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع على الإنترنت شائعة مفادها أن أحمد موسى تعرض للضرب والاغتصاب من قبل مجموعة من البلطجية أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي جنوب القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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