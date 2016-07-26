نسبة الفقر في مصر وصلت لنحو 28% خلال عام 2015

نسبة الفقر في مصر تصل لنحو 28% خلال عام 2015

أظهرت تقديرات رسمية في مصر أن عدد الفقراء في البلاد وصل إلى نسبة قاربت على 28% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2015.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر (حكومي) خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015.

وارتفع عدد سكان مصر من 72 مليونا و800 ألف نسمة عام 2006 إلى 76 مليونا و100 ألف نسمة فى بداية عام 2009 ليصل إلى حوالى 90 مليونا و100 ألف نسمة في بداية عام 2016 بزيادة قدرها 17 مليونا و300 ألف نسمة، وفقاً للجهاز نفسه.

وقالت بيانات الجهاز الحكومي إن الفقراء وهم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان.

وكشفت البيانات أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي ( جنوب) فقراء، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري ( شمال)، مشيرة إلى أن نسبة الفقر بلغت 27.4% بحضر الوجه القبلي ( جنوب) ، وتقل إلى 9.7% في حضر الوجه البحري (شمال)، موضحة أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأضافت أن نسبة الفقراء تصل إلى أعلى مستوياتها في محافظتي أسيوط وسوهاج لتبلغ 66%، كما أن 18% من سكان محافظة القاهرة ( العاصمة) فقراء.

وقال الجهاز إن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية بلغ 44 الفا ومائتي جنيه (4 آلاف و900 دولار) في عام 2015، وارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة بنحو 40% ليصل إلى 36 ألفا و700 جنيه ( 4 آلاف و130 دولارا) خلال نفس العام، مقابل نحو 26 ألفا ومائتي جنيه ( ألفان و950 دولارا) في البحث السابق2012/2013.



وعلى صعيد إنفاق الأسر المصرية على الطعام والشراب، ذكر الجهاز أن ذلك يمثل 34.4% من إجمالي الإنفاق السنوي، فيما تبلغ نسبة الإنفاق على السكن ومستلزماته 17.5%، والخدمات والرعاية الصحية 10%، والثقافة والترفيه 2.1%، والاتصالات 2.5%.

والأربعاء الماضي، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن بلادها تعمل على القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030.

وأوضحت الوزيرة أن السبيل لإخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الاساسية.