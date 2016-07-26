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عمرها 113 عامًا.. معمرة تركية تشارك في مظاهرات رفض الانقلاب

26/7/2016

المعمرة التركية عائشة قره بوبار

شاركت معمرة تركية تبلغ من العمر 113 عاما في مظاهرات نظمت في قضاء تورغوتلو بولاية مانيسا غربي تركيا، ضمن فعاليات لرفض محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي.

وقدم أهالي القضاء المذكور، المعمرة، عائشة قره بوبار، إلى أمام المنصة الرئيسية للمظاهرة، ليلة أمس الاثنين، وبيدها العلم التركي، وحول رقبتها وشاح كتب عليه اسم الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وقالت قره بوبار "أنا أعلم جيدا ما معنى الانقلاب والأحكام العرفية، فقد عايشتها جميعا، وأعرف ما أصاب الشعب خلالها، طلبت من أولادي أن يأتوا بي إلى هنا، لأني لا أريد أن أرى انقلابا مرة أخرى في بلادي".

وذكرت أنها "تدعو الله كثيرا من أجل أن يحمي هذا البلد، وأن يوفق القائمين عليه، وأخص بالدعاء الرئيس أردوغان".

وتشهد كافة الولايات التركية مظاهرات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، في 15 تموز/ يوليو، تلبية لدعوة الرئيس التركي أردوغان، للشعب بالنزول إلى الميادين.

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