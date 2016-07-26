البث الحي
منوعات

رئيس الفيفا يسعى لزيادة عدد منتخبات المونديال إلى 40

26/7/2016

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الاثنين، عن أمله في حصول القارة الأفريقية على مقعدين إضافيين في بطولة كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال إنفانتينو "أسعى لحصول أفريقيا على مقعدين إضافيين في المونديال، لكن ذلك يتوقف على المصادقة على مقترحي بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 40 منتخبا بدلا من 32".

وأضاف رئيس "فيفا" خلال زيارته للعاصمة النيجيرية أبوجا، "أعتقد بأنه في كأس العالم 2026، يجب أن يشارك 40 منتخباً ومن بين المقاعد الثمانية الإضافية، يجب أن تحصل أفريقيا على مقعدين على الأقل".

ويشارك حاليا 32 منتخباً في العرس العالمي بينها 5 منتخبات أفريقيّة.

ووصل إنفانتينو إلى العاصمة النيجيرية أمس الأحد في زيارة ليومين برفقة الأمينة العامة الجديدة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا المسؤولة السابقة عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا الغربية.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)