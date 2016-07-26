رئيس الفيفا يسعى لزيادة عدد منتخبات المونديال إلى 40

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الاثنين، عن أمله في حصول القارة الأفريقية على مقعدين إضافيين في بطولة كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال إنفانتينو "أسعى لحصول أفريقيا على مقعدين إضافيين في المونديال، لكن ذلك يتوقف على المصادقة على مقترحي بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 40 منتخبا بدلا من 32".

وأضاف رئيس "فيفا" خلال زيارته للعاصمة النيجيرية أبوجا، "أعتقد بأنه في كأس العالم 2026، يجب أن يشارك 40 منتخباً ومن بين المقاعد الثمانية الإضافية، يجب أن تحصل أفريقيا على مقعدين على الأقل".

ويشارك حاليا 32 منتخباً في العرس العالمي بينها 5 منتخبات أفريقيّة.

ووصل إنفانتينو إلى العاصمة النيجيرية أمس الأحد في زيارة ليومين برفقة الأمينة العامة الجديدة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا المسؤولة السابقة عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا الغربية.