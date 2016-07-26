تفاصيل عملية احتجاز رهائن بإحدى الكنائس في فرنسا

حادث احتجاز رهائن بكنسية روان بفرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل رهينة في هجوم على كنيسة "روان" بمنطقة نورماندي في شمال فرنسا اليوم الثلاثاء.

وكان مصدر بالشرطة قد قال في وقت سابق إنه تم "تحييد" مسلحيْن احتجزا عددا من الرهائن في كنيسة ببلدة سانت إتيان دو روفراي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الخاطفيْن قتلا كاهن الكنيسة طعنا بالسكين قبيل اقتحام قوات الشرطة للكنيسة، وأن الرهائن كانوا 5 أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الحادث تمت إحالته إلى قضاة "مكافحة الإرهاب".

وكانت قوات النخبة الفرنسية قد طوقت الكنيسة واستطاعت قتل المسلحيْن وإنهاء عملية احتجاز الرهائن.

وأكدت رويترز أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في طريقه لتفقد موقع الكنيسة التي تم فيها احتجاز الرهائن.