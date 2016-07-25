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وزير الخارجية التركي: لا يمكن للاتحاد الأوربي تهديد تركيا

25/7/2016

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه لا يمكن للاتحاد الأوربي تهديد تركيا بشأن عقوبة الإعدام، مضيفا أن على رئيس المفوضية الأوربية "جان كلود يونكر" ألا يستهين بتركيا.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو ردا على تصريحات سابقة أدلى بها رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين في التلفزيون الفرنسي، قال فيها إن تركيا ليست في موقع يؤهلها لنيل عضوية الاتحاد الأوربي في أي وقت قريب، وإن مفاوضات انضمامها للاتحاد ستتوقف على الفور إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام.

 وقال يونكر للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي "أرى أن تركيا في حالتها الحالية ليست في موقع يؤهلها لتكون عضوا في أي وقت قريب ولا حتى على مدى أبعد".

وأضاف أنه لا مكان في الاتحاد الأوربي لدولة يتضمن نظامها القضائي تطبيق عقوبة الإعدام.

في شأن آخر، أكد جاويش أوغلو أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتأثر إذا لم تسلم فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أنه سيلتقي مسؤولين أمريكيين لمناقشة الأمر خلال زيارة مقبلة.

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