البث الحي
منوعات

مصر: أخبرها شقيقها مازحا برسوبها.. فانتحرت

25/7/2016

صورة تعبيرية (غيتي)

قالت صحف مصرية إن طالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط جنوب البلاد أقدمت على الانتحار، بإطلاق النار على نفسها، بعد أن أخبرها شقيقها مازحا أنها رسبت في مادتين على غير الحقيقة.

وأفادت صحيفة "الشروق" أن شقيق الطالبة (ص.م) أخبرها برسوبها في مادتين على الرغم من نجاحها بمجموع 86%. فما كان منها إلا أن قامت بإطلاق أعيرة نارية على نفسها من مسدس كان بالمنزل.

وأعلنت أمس نتائج امتحانات الثانوية العامة في مصر، بعد مشكلات عديدة تمثلت في تسريب أسئلة بعض مواد امتحانات الثانوية العامة  وإجابة بعضها النموذجية قبل إجرائها، وهو ما تسبب في موجة من الغضب والاحتجاجات لدى الطلاب ، بعد قرار وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان بعض المواد التي  تسربت أسئلتها  .

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)