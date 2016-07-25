مصر: أخبرها شقيقها مازحا برسوبها.. فانتحرت

صورة تعبيرية (غيتي)

قالت صحف مصرية إن طالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط جنوب البلاد أقدمت على الانتحار، بإطلاق النار على نفسها، بعد أن أخبرها شقيقها مازحا أنها رسبت في مادتين على غير الحقيقة.

وأفادت صحيفة "الشروق" أن شقيق الطالبة (ص.م) أخبرها برسوبها في مادتين على الرغم من نجاحها بمجموع 86%. فما كان منها إلا أن قامت بإطلاق أعيرة نارية على نفسها من مسدس كان بالمنزل.

وأعلنت أمس نتائج امتحانات الثانوية العامة في مصر، بعد مشكلات عديدة تمثلت في تسريب أسئلة بعض مواد امتحانات الثانوية العامة وإجابة بعضها النموذجية قبل إجرائها، وهو ما تسبب في موجة من الغضب والاحتجاجات لدى الطلاب ، بعد قرار وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان بعض المواد التي تسربت أسئلتها .