مساعدات قطرية تركية للآلاف في ميانمار

نازحون في ميانمار (أرشيف)

قدّمت جمعية قطر الخيرية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الانسانية التركية (IHH)، دفعة مساعدات غذائية جديدة، لنازحي المخيمات بميانمار، في إطار تواصل معوناتها الإغاثية لهم منذ نهاية عام 2013.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات، بلغ 5 آلاف و568 شخصاً، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من إغاثة "قطر الخيرية" في المخيمات 198 ألفاً و564 شخصاً، على مدى ثلاثة أعوام تقريباً.

وقد تمثلت هذه المعونات الأخيرة التي تم توزيعها الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، بالتعاون مع ( IHH)، في سلال غذائية، اشتملت على مواد غذائية جافة تساعد الأسر على تأمين مستلزماتها الأساسية من الغذاء لمدة شهر كامل، مثل الأرز، والفاصوليا ، وزيت الطهي، والفلفل والسمك المعلب.

ونوه مدير إدارة الإغاثة بقطر الخيرية، محمد الكعبي، بـ"دعم أهل قطر السخي للمحتاجين في العالم ومنهم مسلمو ميانمار"، مؤكداً أن "المؤسسة القطرية تعي واجبها الديني والأخلاقي تجاه المحتاجين مما يجعلها على استعداد تام لنجدة اللاجئين في المناطق المتوترة".

وذكر الكعبي أن "قطر الخيرية" نفذت عدة مشاريع في ميانمار، منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، بتكلفة تجاوزت 11 مليوناً و500 ألف ريال قطري (حوالي 3 ملايين و158 ألف دولار أمريكي)، واستفاد منها 198 ألفاً و564 شخصاً.

وأضاف أنها شملت إعادة الإعمار لبعض المناطق المتضررة من الأحداث، وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتوزيع مواد غير غذائية، ومشروع الأضاحي وإفطار صائم للمحتاجين في رمضان مع مؤسسات خيرية دولية، بالإضافة لتوزيع طرود غذائية في مخيمات النازحين في "ستوي" ميانمار مع مؤسسة الإغاثة والتنمية التركية.