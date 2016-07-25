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قناة السويس تخفض رسومها بنسبة 45% لبعض السفن

25/7/2016

هيئة قناة السويس أعلنت مطلع العام الحالي تراجع إيراداتها ـ أرشيف

قررت هيئة قناة السويس منح ناقلات النفط القادمة من أمريكا ومتجهة للخليج العربي تخفيضا بنسبة 45% على رسوم العبور من دون الخدمات الأخرى، وذلك لناقلات النفط العملاقة الفارغة ذات الحمولات الساكنة 200 ألف طن فأكثر.

 

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن هذا التخفيض للناقلات القادمة من الخليج المكسيكي، أو من موانئ منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.

 

وأكدت الهيئة في بيانها ضرورة تقديم السفن العابرة لشهادة موثقة من ميناء القيام توضح تاريخ المغادرة وحالة الناقلة بأنها فارغه، بجانب تقديم شهادة أخرى موثقة من ميناء الوصول توضح تاريخ الوصول والجهة القادمة منها.

 

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم شهادة موثقة من ميناء التوقف في حالة التوقف بميناء بين الجهتين وتوضيح أسباب التوقف.

 

وكانت هيئة قناة السويس قد خفضت رسوم العبور بها 30% لسفن الحاويات القادمة من ميناء "بورت كيلانغ" في نيويورك والموانئ الواقعة شرقه، وفي طريقها إلى موانئ جنوب شرق آسيا.

 

وأعلنت الهيئة في يناير/ كانون الثاني الماضي تراجع إيرادات القناة خلال عام 2015 إلى 5 مليارات و175 مليون دولار مقابل 5 مليارات و465 مليون دولار، بانخفاض 290 مليون دولار.

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