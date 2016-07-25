شاهد: مقتل أكثر من 30 شخصاً في غارات على ريف حلب الغربي

أفاد مراسل الجزيرة في حلب أن ثلاثين شخصا سقطوا قتلى اليوم (الاثنين) نتيجة قصف روسي وسوري على أحياء مدينة حلب، وبلدات تسيطر عليها المعارضة بريف المدينة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن مقاتلات حربية روسية وسورية شنت غارات كثيفة منذ ساعات الفجر على مدن وبلدات حريتان وحيان وعندان وكفر حمرة والكاستيلو شمالي حلب، بالإضافة إلى أحياء المشهد وبعيدين والأنصاري والمرجة في المدينة، ما خلف قتلى وجرحى مدنيين.

وأفاد ناشطون بأن طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام، ارتكبت ليلة أمس مجزرة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي راح ضحيتها ثمانية قتلى على الأقل وأكثر من 40 جريح.

وأظهر فيديو بثه وكالة سمارت على موقع يوتيوب دمارا كبيرا لحق بالمدينة، حيث تركزت الغارات على السوق، وأحد الشوارع الرئيسية للمدينة.