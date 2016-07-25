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شاهد: "ما وراء الكلاويس" توحيد خطبة الجمعة

25/7/2016

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" على موقع الجزيرة مباشر.

وتناولت الحلقة الجديدة الجدل المثار في مصر حول، تجديد الخطاب الديني، وتوحيد خطبة الجمعة.

وطالب كنانة، الذي يؤدي دور المحلل السياسي "عيد سعيد مبارك عليكم" بإغلاق كليات أصول الدين، معللا ذلك بأنه يوجد كتيب به 52 خطبة صالح للاستخدام الآدمي على حد قوله.

وأشار إلى أن المستهدف من الخطبة الموحدة هو الشخص الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأن الشخص المتعلم يستطيع أن يقرأ الخطبة الموحدة من الكتب.

وأوضح أن الخطوة الجديدة من تجديد الخطاب الديني سيكون تحت عنوان "تجديد الرسيفير" مشيرا إلى أن التجديد ربما ينتهي إلى إغلاق المساجد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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