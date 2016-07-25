البث الحي
منوعات

شاهد ـ حنين الزعبي: وجودنا في الكنيست تكتيك وآلية نضال

25/7/2016

قالت النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست " التي شاركت في أسطول الحرية "حنين الزعبي" لموقع الجزيرة مباشر:

وجودنا  في الكنيست ليس مبدأ ولا استراتيجية وعلينا أن نسأل أنفسنا هل وجودنا في الكنيست يخدم شعبنا؟

وترى "حنين" إنه من وجهة نظرها عندما يحدد "النواب العرب في الكنيست " السقف السياسي وملامح المشروع السياسي الفلسطيني يكون وجودهم في الكنيست متصالحا مع الشعب الفلسطيني  ويكون ناجحا سياسيا. وأضافت: ولكن وفى اللحظة التي تقوم فيها إسرائيل باشتراط وجودنا في الكنيست مقابل وضح حد لمشروعنا السياسي حينها علينا أن نفكر جديا في جدوى بقائنا في الكنيست.

وأكدت "حنين " أن وجود النواب العرب في الكنيست تكتيك وليس استراتيجية ولا مبدأ, إنه آلية نضال. 

تابعوا الحوار في زاوية "اسأل".

حنين الزعبي: علينا أن نحاسب من ترضى عنه إسرائيل

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)