شاهد ـ حنين الزعبي: وجودنا في الكنيست تكتيك وآلية نضال

قالت النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست " التي شاركت في أسطول الحرية "حنين الزعبي" لموقع الجزيرة مباشر:

وجودنا في الكنيست ليس مبدأ ولا استراتيجية وعلينا أن نسأل أنفسنا هل وجودنا في الكنيست يخدم شعبنا؟

وترى "حنين" إنه من وجهة نظرها عندما يحدد "النواب العرب في الكنيست " السقف السياسي وملامح المشروع السياسي الفلسطيني يكون وجودهم في الكنيست متصالحا مع الشعب الفلسطيني ويكون ناجحا سياسيا. وأضافت: ولكن وفى اللحظة التي تقوم فيها إسرائيل باشتراط وجودنا في الكنيست مقابل وضح حد لمشروعنا السياسي حينها علينا أن نفكر جديا في جدوى بقائنا في الكنيست.

وأكدت "حنين " أن وجود النواب العرب في الكنيست تكتيك وليس استراتيجية ولا مبدأ, إنه آلية نضال.

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حنين الزعبي: علينا أن نحاسب من ترضى عنه إسرائيل