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شاهد ـ الزعبي: تم إبعادي من الكنيست لمواساتي أسر الشهداء

25/7/2016

قالت النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست " التي شاركت في أسطول الحرية "حنين الزعبي" لموقع الجزيرة مباشر:

قانون الإبعاد الذى أقره الكنيست موجه ضد النواب العرب وهو حلقة من حلقات التطهير السياسي  بعد التطهير العرقي عام 48 وطرد 85% من الشعب الفلسطيني.

وقالت "الزعبي": تم إبعادي و نواب الكنيست من حزب التجمع من 4 أشهر بسبب جلوسنا مع أسر الشهداء المقدسيين، والآن  وفق القانون الجديد ، من حق 90 عضو كنيست إسرائيلي إصدار فيتو لإبعادنا بحجة دعم الإرهاب. وتتساءل "الزعبي" إذا كان وجودنا غير مؤثر لماذا تقوم إسرائيل بطردنا وتعرض صورتها الديمقراطية الإسرائيلية للخطر؟

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المصدر : الجزيرة مباشر
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