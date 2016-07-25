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شاهد.. رئيس الوزراء التركي: سنجري تعديلات على الدستور

25/7/2016

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه سيتم إجراء تعديل على دستور البلاد، مشيرا إلى أن التعديل سيكون من خلال تشكيل لجنة تشارك فيها الأحزاب السياسية كافة.

وأضاف يلدريم خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، أن الشعب التركي هو من أعلن حالة الطوارئ ضد الانقلابين.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والسياحية والمعيشية تسير بشكل طبيعي في البلاد، موضحا أن كل المواطنين الأتراك على اختلاف توجهاتهم يقفون صفا واحدا ضد المحاولة الانقلابية.

وقال إنه صدر  قرار بربط جهاز الدرك وخفر السواحل بوزارة الداخلية، وإعادة تسمية جسر البسفور ليصبح "جسر شهداء 15 يوليو"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم تعويضات مناسبة لضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد أن الحكومة لن نسمح لأحد بأن يهدد استقرار تركيا. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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