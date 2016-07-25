السعودية تطلق مركزا يراقب الحجاج إلكترونيا

برنامج لمساعدة الحجاج خاصة غير الناطقين بالعربية ـ أرشيف

أطلق وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر اليوم الاثنين، أعمال مركز التحكم ونظام المراقبة في وزارة الحج والعمرة، بهدف رفع مستوى الأداء الخدمي لأعمال الوزارة وبرامجها التنفيذية، وتطبيق برامج الجودة، ومؤشرات الأداء، وتسريع معدلات الإنجاز في العمليات التشغيلية لحج هذا العام.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، في بيان له، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن مركز التحكم ونظام المراقبة في وزارة الحج والعمرة، يهدف إلى زيادة مستوى التنسيق الميداني، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وربط الفرق الميدانية بصناع القرار لمباشرة المستجدات أولا بأول، بجانب رصد السلبيات حال ظهورها ومعالجتها من خلال لوحة التحكم المرتبطة على مدار الساعة بالقيادات.

واوضحت الوزارة أن مراكز خدمات الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تباشر على مدار الساعة استقبال الحجاج والرد على استفساراتهم، وإرشاد التائهين، وتلقي الشكاوى والملاحظات والتنسيق مع مؤسسات الطوافة وحملات الحج، وتنفيذ برامج المراقبة والمتابعة الميدانية والتواصل الفوري مع قيادات الوزارة وكافة أطراف منظومة الحج والعمرة ما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.

وأعلن بن طاهر عن تطبيق برنامج السوار الإلكتروني على الحجاج اعتبارا من موسم حج هذا العام 1437، وذلك بهدف سرعة التعرف على الحجاج، وقراءة بياناتهم إلكترونيا خاصة الذين لا يتحدثون العربية، او مجهولي الهوية، وتمكين وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات الحكومية من التعرف على بيانات الحجاج ومقر سكنهم وكافة المعلومات اللازمة.