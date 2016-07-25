إعلامية إسرائيلية تسخر من السيسي: الحر منعك وليس الاغتيال

شيمريت مائير ـ رئيس تحرير موقع "المصدر الإسرائيلي

سخرت إعلامية إسرائيلية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت إنه لم يشارك في القمة العربية بموريتانيا بسبب حرارة الجو وليس بسبب الكشف عن محاولة لاغتياله.

وكتبت شيمريت مائير وهو رئيس تحرير موقع "المصدر الإسرائيلي" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "السيسي ألغى مشاركته في القمة العربية بموريتانيا بعد الكشف عن محاولة لاغتياله. الجو حار، ليس لديه القدرة على التحمل"

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تداولت خبر مفاده أن السيسي ألغى مشاركته في القمة العربية المنعقدة في موريتانيا بعد كشف معلومات حول ترتيب محاولة لاغتياله هناك، إلا أن صحيفة "إيجبت اندبندنت" الناطقة باللغة الإنجليزية قالت إن الرئاسة في مصر نفت الشائعات عن مؤامرة اغتيال السيسي، لكن لم يصدر بيان رسمي بذلك.

وانطلقت أعمال القمة العربية العادية الـ 27 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة سبعة من الرؤساء والقادة العرب، بينما تمثل معظم الدول العربية الأخرى بقيادت الصف الثاني من مسؤوليها.